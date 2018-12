Polar Seafood: Anders Brøns' søn overtager hans poster

Sorlannguaq Petersen Fredag, 14. december 2018 - 17:35

Polar Seafoods fremtid ligger fast, efter stifterens Anders Brøns’ pludselige død sidste fredag. Det oplyser bestyrelsesformanden Henrik Leth i en pressemeddelelse.

Efter Anders Brøns’ død har mange spekulerer over, hvilken indvirkning dødsfaldet vil få på Polar Seafood og koncernens mange arbejdspladser.

Betyrelsesposter og aktieposten

- Det er således bestemt, at Miki Brøns varetager familiens interesser i forhold til koncernen, herunder at han overtager Anders Brøns’ bestyrelsesposter i Polar Seafood Greenland A/S og Polar Seafood Denmark A/S, skriver koncernens bestyrelsesformand, Henrik Leth, i en pressemeddelelse.

Når boet er afsluttet, er det ligeledes besluttet, at Miki skal være ejer af aktieposten i Polar Seafood Greenland A/S, oplyser bestyrelsesformanden.

Måtte ikke påvirkes af hans død

Henrik Leth oplyser desuden, at Anders Brøns var kendt for at tænke langsigtet, og typisk for ham havde han i god tid tænkt på selskabets fremtid.

- Jeg kan i den forbindelse oplyse, at han i sit testamente har taget højde for, at Polar Seafoods drift ikke måtte blive påvirket af hans død, lyder det fra ham.

Anders Brøns’ mangeårige forretningspartner, Jens Friis Salling, overtager hans position som administrerende direktør.