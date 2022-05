Polar Seafood vinder frem i Upernavik

Redaktionen Fredag, 27. maj 2022 - 08:35

I forbindelse med Polar Seafood A/S’ fabriksbyggeri i Upernavik i 2019 sagde Jens Salling, der er medejer og administrerende direktør i Grønlands største privatejet rederiselskab, at han ikke anså Royal Greenlands tilstedeværelse i byen som et problem.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Han understregede, at hans fabriksplaner var blevet velmodtaget af hans mange fiskervenner i området. Omkring to og et halvt år efter indvielsen af Polar Seafoods fiskefabrik i Upernavik, viser det sig, at fabriks-satsningen i et af Grønlands største fiskeriområder er faldet ud til selskabets fordel.

Den øgede konkurrence og den hårde kamp om hellefisken og de mange fiskere har i hvert fald ført til et kraftigt produktionsfald i Royal Greenland A/S’ fiskefabrik i byen.

Solid vinteris

Der har været vinteris i hele forvaltningsområde Upernavik i vinterens løb, hvilket har afskåret joller og fiskefartøjer i at udføre fiskeri i større omfang. Derfor foregik det meste af vinterfiskeriet på isen, der dog også var usikker at færdes på med både snescooter og hundeslæde flere steder.

De to konkurrerende selskaber oplyser, at isen er den primære årsag til lavere indhandlingsmængder og dermed nedsat produktion hos begge fiskefabrikker.

