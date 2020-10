Polar Seafood siger nej tak til tilskud

Merete Lindstrøm Tirsdag, 13. oktober 2020 - 10:29

Den nye hjælpepakke til fiskeriet, som Naalakkersuisut har indført i midten af september er beregnet til, at fiskerne i det indenskærs fiskeri efter rejer, krabber og torsk, kan få dækket ti procent af det prisfald, som coronakrisen er skyld i.

Det er dog ikke de første 15 procents prisfald derimod de efterfølgende op til 10 procent, det omhandler.

Men Polar Seafood ønsker ikke at gøre brug af hjælpepakken, lyder det i en pressemeddelelse.

- Det er ikke med selvtilfredshed, men med taknemmelighed, at vi i Polar Seafood Greenland siger nej tak til indhandlingstilskud, som andre dele af fiskeriet og samfundet har mere brug for, lyder det fra aktionær og administrerende direktør, Jens Salling.

Godt at støtte fiskeriet

Han anerkender, at økonomiske tilskud til fiskeriet kan være særdeles nødvendige skridt i en krisetid.

- Derfor hilser vi hos Polar Seafood Greenland Selvstyrets indhandlingstilskud velkomment, ligesom vi støtter ethvert tiltag, der kan styrke Grønlands vigtigste erhverv.

- Selv om vi ikke i vores virksomhed har brug for tilskud, anerkender vi i høj grad behovet i andre dele af fiskeriet, skriver han.

Det er indhandlingsstederne, der i første omgang skal udbetale støtten til fiskerne, hvorefter de får refunderet pengene fra Selvstyret.

Polar Seafood har opgjort den støtte, der skal udbetales for august og september. I den forbindelse har de fundet, at deres egne krabbebåde og rejekuttere står til at modtage omkring halvdelen af det samlede tilskud. Det oplyser virksomheden til Sermitsiaq.AG.

Har oplevet kriser før

Men virksomheden har de senere år konsolideret sig i en sådan grad, at de er rustet til at klare coronakrisen uden at få del i tilskuddet, som de mener, er brugt bedre andre steder.

- Hos Polar Seafood Greenland har vi i mange år understreget vigtigheden af at styrke det grønlandske fiskerierhverv. Ikke mindst i en krisetid viser det sig, hvor vigtig en virksomheds kapitalgrundlag og soliditet er for evnen til at overleve store udsving på verdensmarkederne. Og sådanne udsving ser vi i høj grad nu, udtaler Jens Salling.

Han påpeger at corona ikke er den eneste udfordring erhvervet står overfor.

- Ganske vist har covid-19 pandemien givet både pludselige og helt særlige problemer, men vi skal huske, at vi før har oplevet kriser - og at der vil komme kriser igen. Derfor er konsolidering svaret, slutter han.