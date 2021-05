Polar Seafood runder​​​​​​​ to milliarder i egenkapital

Redaktionen Fredag, 28. maj 2021 - 09:31

Den private fiskevirksomhed Polar Seafood Greenland A/S, der er en af verdens førende producenter af koldtvandsrejer, har rundet to milliarder kroner i egenkapital. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Polar Seafood fortsætter med at levere solide overskud. I regnskabsåret 2020 har koncernen trods faldende verdensmarkedspriser, problemer med afsætningen i Storbritannien og corona-epidemien formået at lande på et overskud før skat på 233 millioner kroner. Dermed leverer selskabet en indtjening, der er godt 90 millioner kroner mindre end i 2019.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende i lyset af de udfordringer, Polar Seafood har haft.

2020 har været et vanskeligt år for Polar Seafood. Men takket være en stor og engageret indsats af vores omkring 1.100 medarbejdere har vi klaret os godt igennem krisen indtil nu. Det har krævet både omstillingsparathed og beslutningskraft mange steder i koncernen, hvilket i høj grad er sket. Det kan jeg ikke rose vores folk nok for, siger bestyrelsesformand Henrik Leth.

Omsætning faldt kun lidt

Omsætningen i Polar Seafood Greenland faldt sidste år 66 millioner kroner til i alt 3.028.550 kroner. Både varelager og gæld er bragt ned i 2020.

Polar Seafood har set i forhold til koncernens aktiviteter og omsætning ingen høj gæld. Den samlede gæld udgjorde ved årets udgang 544 millioner kroner, heraf 17 millioner kroner i langfristet gæld.

