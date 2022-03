Polar Seafood under politisk pres: - Stop al produktion i Rusland og forlad landet

Redaktion Fredag, 18. marts 2022 - 10:45

Mens masser af vestlige virksomheder, herunder Royal Greenland, har trukket sig ud af virksomheden i Rusland i protest mod Ruslands invasion af Ukraine, så har Polar Seafood fortsat haft gang i produktion og salg af fiskeriprodukter i Rusland. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Rusland truer med at nationalisere de virksomheder, som forlades, for at køre dem videre som offentligt ejede og dermed sikre beskæftigelse og produktion i Rusland.

Situationen sætter Polar Seafood under stærkt politisk pres herhjemme for at ændre kurs. Demokraternes formand Jens-Frederik Nielsen sender en kraftig opfordring til Polar Seafood om at stoppe alle sine russiske aktiviteter.

– Polar Seafood skal midlertidigt stoppe al sin produktion i Rusland og trække sig ud af landet, indtil russerne begynder at opføre sig ordentligt over for Ukraine, siger Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.

Og han fortsætter:

–Trækker Polar Seafood sig ud af Rusland, mister medarbejderne på selskabets russiske fabrik deres levebrød, fordi en dum magtfuld mand (Putin red.), agerer som han gør. Men det, der i denne situation vægter højest, er, hvordan vi får knækket Rusland og tilstandene igen bliver normale Europa. Det altoverskyggende er at få skabt fred i Europa, fastslår Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.

