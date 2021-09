Polar Seafood overvejer at lukke for landinger af fisk

Redaktionen Lørdag, 11. september 2021 - 15:51

Flere erhvervs- og fiskeriorganisationer har rettet voldsom kritik af den nye bekendtgørelse om kontrol af fiskeri. Nu melder Polar Seafood sig på banen blandt kritikerne af nye regler og Grønlands Fiskeri- og Licenskontrol, GFLK.

Polar Seafoods formand Henrik Leth siger til Sermitsiaq, at selskabet kan blive tvunget til at begrænse fiskernes landinger ved enten at stoppe indhandlingen af kommercielt mindre interessante fiskearter eller ved at indføre en minimumsmængde ved indhandling af fangster til selskabets fabrikker.

– Vi overvejer at begrænse indhandlingen af en række fiskearter for at undgå at komme i den uklare situation, GFLK har skabt. I fremtiden kan vi ende med at komme til at stå i en situation, hvor vi kun kan indhandle rejer, hellefisk, krabber, stenbiderrogn og muligvis torsk. Selv om øvrige fiskearter givet har økonomisk betydning for fiskerne, er deres kommercielle værdi begrænset for vore fabrikker. Derfor ser vi ingen grund til at løbe en risiko for at opkøbe disse fisk, siger han til Sermitsiaq.

Læs hele artiklen i ugens Sermitsiaq, som du kan hente og købe herunder: