Polar Seafood ny hovedsponsor for NSP

Andreas Wille Fredag, 06. december 2019 - 15:19

Det er Grønlands største privatejede virksomhed Polar Seafood, der har indgået en aftale med skiklubben frem til og med 2022, fremgår det af en pressemeddelelse.

Bestyrelsesmedlem i Polar Seafood Miki Brøns siger om aftalen:

- Polar Seafood anerkender den omfattende sociale indsats i NSP for at gøre langrendssporten mere tilgængelig for alle. I Polar Seafood tror vi på, at et sundt samfund med mange aktiviteter skaber velfungerende hjem og bedre medarbejdere.

Gratis udlån

- Fra Polar Seafood vil vi gerne støtte fortsættelsen af det sociale frivillige arbejde NSP laver i form af gratis udlån af ski til børn og unge og senest var deltagelse til GM gratis for børn, hvor NSP dækkede for rejse og bespisning. Det arbejde vil vi gerne anerkende og støtte fortsættelsen af, siger Miki Brøns.

Heinrich Møller, formand for NSP, glæder sig over det nye samarbejde med Polar Seafood:

- Med Polar Seafood som hovedsponsor har vi fået midler til at understøtte vores målsætning om at udbrede langrendssporten ved at afholde aktiviteter, der både tæller sommer- og vintertræning for børn, juniorer og seniorer såvel som cup-løb, firmastafetter og benhård træning til GM, DM og Arctic Winter Games, fortæller Heinrich Møller.