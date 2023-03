Polar Seafood-formand om reje-udredning: Ændrer ingenting

Thomas Munk Veirum Mandag, 06. marts 2023 - 07:54

Nogle fiskere føler sig stadig snydt i forbindelse med ændringen af fiskeriloven tilbage i 1990, hvilket førte til en omlægning i rejefiskeriet.

Særligt har rygterne kørt på, at flere tidligere indehavere af rejekvoter har ment, at de har penge tilgode hos fiskerigiganten Polar Seafood.

Det var på det bagtæppe, at der på finansloven 2021 blev afsat 2,5 millioner kroner til en undersøgelse af forløbet omkring tilblivelsen af fiskeriloven.

Sent fredag offentliggjorde Selvstyret en udredning fra Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm om tilblivelsen af loven, og den konkluderer, at alt gik efter bogen. Desuden vurderes det, at eventuelle krav mod Selvstyret vil være forældede på nuværende tidspunkt.

Private tvister må løses ved domstolene

Med hensyn til stridsspørgsmål mellem aktørerne i fiskeriet kommer udredningen dog ikke med meget nyt:

- På det foreliggende grundlag og efter drøftelse af konkrete sager med AIP, KNAPK mfl. er det vurderingen, at disse sager vedrører privatretlige tvister.

- Det er vurderingen at de privatretlige tvister må søges løst gennem forhandling mellem parterne eller gennem retssag ved domstolene, skriver advokaterne i udredningens konklusion.

Hos Polar Seafood tager bestyrelsesformand Henrik Leth redegørelsen til efterretning.

Har købt og betalt

Spørgsmål: Polar Seafood har været en del af en løbende konflikt. Er udredningen et stykke papir, I kan bruge til noget?

- Nej, det tænker vi jo ikke, for vi har hele tiden været klar over, at vi ikke har gjort noget forkert, siger Henrik Leth.

Han understreger, at Polar Seafood i hans optik har handlet korrekt:

- Vi har købt og betalt, det vi har. Så er det svært bagefter at komme med krav.

- Vi tager udredningen til efterretning. Og vi ved, at det, vi har været involveret i gennem tiden, det er foregået ordentlig og hæderligt, siger bestyrelsesformanden.

Udredningen har kostet 275.000 kroner, oplyser Naalakkersuisut.