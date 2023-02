Polar El Cup: U9-triumf for B-67

Redaktionen Mandag, 13. februar 2023 - 17:48

Polar El Cup, en futsalturnering for U11-spillere, er i weekenden blevet afholdt i Godthåbhallen i Nuuk. 13 hold har deltaget i kampene, hvor tilskuerne har kunnet nyde synet af hurtige driblinger og flotte mål.

- Der har været fyldt op i hallen, og der har været mange spændende kampe, siger Ungaaq Allan Hare Abelsen, som er medarrangør af Polar El Cup.

En af de store højdepunkter var U9 fra B-67, som mod alle odds vandt hele Polar El Cup.

- Når man tænker på, at det er en U11-turnering, er det fedt at tænke på, at det var de yngste, som vandt det hele. Vi har tidligere haft dem med i andre turneringer, hvor de har vist, at de sagtens kan følge med vores niveau på U11, siger medarrangøren.

En kæmpe tak

Polar El Cup har været et stort hit blandt spillerne og deres familier.

Ungaaq Allan Hare Abelsen har postet en masse billeder og resultatlister på turneringens side på Facebook, som bliver liket og kommenteret af spillernes stolte familier.

- Vi har fået en masse hjælp fra forældrene, som har hjulpet med store og små opgaver og dermed har været med til at gøre turneringen til en realitet, siger Ungaaq Allan Hare Abelsen, som sender en kæmpe tak til spillernes familier og venner for at give børnene en sportsoplevelse for livet.

Han oplyser, at der har været en fed stemning i hallen. Det er aldrig sjovt at tabe, men Ungaaq Allan Hare Abelsen har kunnet mærke, at alle har haft en rigtig god oplevelse.

Her ses en liste over turneringens topscorere.

Topscorelisten Liste: Ungaaq Allan Hare Abelsen