Polar Aassik brænder endnu

Merete Lindstrøm Tirsdag, 16. marts 2021 - 21:13

Ilden er igen taget til på trawleren Polar Aassik, hvor der opstod brand mandag aften. Tidligere tirsdag var branden ifølge vagtchefen hos Grønlands Politi tæt på slukket, men her til aften viser livevideo fra stedet store flammer på trawleren.

LÆS OGSÅ: Trawler i brand ved Qasigiannguit

Politiet oplyser tirsdag aften, at trawleren stadig er i brand, men at den nu driver væk fra Qasigiannguit. Befolkningen i byen bedes om at holde sig på afstand fra havneområdet i byen, så brandfolkene kan få ro til at udføre deres arbejde.

- Gå ikke for tæt på kysten. Brandvæsen og politi arbejder både til søs og til lands, og befolkningen bedes give plads til dette, lyder det fra politiet.

Ingen tilskadekomne

Alle ti besætningsmedlemmer der befandt sig på trawleren blev reddet af andre trawlere, der var i nærheden mandag, og ingen er kommet til skade under branden.

Vagtchefen oplyste tirsdag morgen til Sermitsiaq.AG, at trawleren havde været i brand det meste af natten, men at der på daværende tidspunkt kun var røgudvikling og ikke åbne flammer.

Men tirsdag er flammerne altså taget til igen.

Arktisk kommando på vej

Politiet forventer at Arktisk Kommandos inspektionsfartøj Knud Rasmussen ankommer til Qasigiannguit i morgen ved 17-tiden for at yde assistance.

Politiet modtog en anmeldelse fra Aasiaat Radio om trawleren ud for kysten ved Qasigiannguit mandag klokken 19.03.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.