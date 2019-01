PN vil have moskuskød tilbage i frysedisken

Walter Turnowsky Torsdag, 17. januar 2019 - 13:41

Moskuskødet skal tilbage i supermarkedernes frysediske. Det mener Partii Naleraqs politiske ordfører, Jens Napaattooq, der har stillet hele ter §37-spørgsmål i den anledning.

Indtil forrige år kunne man købe hakket moskuskød, pølser og andre udskæringer i Brugseni og Pisiffik. Men sidste år var det slut. I 2016 havde virksomheden Lilleholm Foods drevet det moskus- og rensdyrslagteri i Kangerlussuaq, som tidligere blev drevet af Arctic Green Food.

Men Lilleholm og Selvstyret kunne ikke blive enige om produktionsstøtten og så blev det for dyrt at drive slagteriet videre. Derfor blev der ikke indhandlet moskus i Kangerlussuaq i hverken 2017 eller 2018. Neqi indhandlede i 2018 heller ikke moskus. Og så var der ikke mere moskuskød til supermarkederne sidste år.

Jens Napaattooq mener nu dels, at man bør kigge nærmere på produktionsstøtten dels, at Brugseni og Pisiffik skal have lov til at købe kødet direkte hos fangerne.

- Efterspørgslen på moskuskød er stor. Tidligere har Brugseni kunnet sælge op til 200 hele dyr om året, skriver Jens Napaattooq i begrundelsen for sit spørgsmål.

Mere selvforsyning

Han mener, at de to supermarkedskæder har slagtere, der udmærket er i stand til at håndtere de nødvendige krav om fødevaresikkerhed og hygiejne.

Men fremfor alt vil han have sikret, at slagteriet i Kangerlussuaq kan genåbnes

- For andet år i træk holdes slagteriet i Kangerlussuaq nu lukket. Der er ingen mulighed for beskæftigelse på slagteriet, og ingen mulighed for indhandling af moskus- eller rensdyrkød, hedder det i begrundelsen.

- Vore fangere har brug for afsætningsmuligheder, og vort land har brug for en øget grad af selvforsyning. Ligesom vi i høj grad har behov for beskæftigelse.

PN-ordføreren spørger desuden ind til, hvorfor Neqi i 2018 i modsætning til i 2017 ikke indhandlede moskus.