PN kritiserer rod i Avalak-sagen

Walter Turnowsky Tirsdag, 05. marts 2019 - 15:56

Sagen om halveringen af tilskuddet til Avalak, får nu Pele Broberg (PN) til at skarpt at kritisere processen om finansloven.

- Desværre er det efterhånden blevet klart at der bag 3. behandlingen for finansloven 2019 ligger tekniske ændringer som ingen af politikerne øjensynligt har forstået før de underskrev.

Inuit Ataqatigiit har selv erkendt, at de har overset nedskæringen af tilskuddet fra 404.000 kroner til 200.000 kroner.

- Det har været en selvfølge for udarbejdelsen af finanslovsforslaget, at der i 2019 samt overslagsårene var udtrykt støtte til studenterorganisationerne i form af midler.

Pele Broberg mener, at Naalakkersuisut med nedskæringen nedprioriterer uddannelsen - og at det er den helt forkerte vej at gå.

- Naalakkersuisut har vist, at de kan forhøje honorarer til enkelte personer med over 250.000kr årligt uden at blinke, uden hold i deres egne politikker, samtidig med de nedprioriterer studenterorganisationer der arbejder mange med over 200.000kr. At partierne bag finalsovsaftalen beklager sig med ikke at have “fanget” ændringer, vidner om det totale rod der omgiver mindretalsregeringen og deres støtteparti, lyder bredsiden fra PN-politikeren.