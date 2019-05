PN vil eftergive SU-lån til hjemvendte

Walter Turnowsky Torsdag, 23. maj 2019 - 09:24

Studerende fra Danmark skal belønnes, hvis de vælger at flytte hjem efter end uddannelse. Det mener Partii Naleraqs folketingskandidat Pele Broberg.

- Hvis studerende vælger at vende tilbage, så vil jeg arbejde for, at deres SU-lån bliver gjort rente- og afdragsfrit, sagde han under tirsdagens vælgermøde i Katuaq i Nuuk.

Han ser det som en mulighed for at lokke flere studerende hjem, så de kan bidrage til det grønlandske samfund og medvirke til, at man kan stå på egne ben.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) er ikke begejstret for ideen, som hun ser som et forsøg på at presse de unge til at vende hjem.

- Langt de fleste vil gerne hjem og kommer faktisk også. Problemet er, at mange flytter væk igen efter en årrække. Der er forhold herhjemme, som vi skal kigge på, sagde hun.