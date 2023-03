Plejeforældre undervises i tavshedspligt og sociale medier

Kassaaluk Kristensen Mandag, 13. marts 2023 - 09:42

Socialstyrelsen har for første gang holdt onlineoplæg for plejeforældre med emnerne var ”tavshedspligt og sociale medier” den 2. februar. Onlineoplægget er den første af sin slags, og socialstyrelsen planlægger at gennemføre flere oplæg til plejeforældre i alle fem kommuner om opdragelse, lov gældende for plejefamilier og mere til.

Socialstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at op mod 50 plejeforældre fra hele landet deltog ved onlineoplægget.

- Socialstyrelsen har pligt til at bistå og støtte kommuner i deres samarbejde med plejeforældre. Vi giver nu onlinekurser og genopfrisker emner indenfor erhvervet. Tilbuddet er modtaget godt af alle kommuner, siger Mia Nielsen, plejefamiliekonsulent under rådgivningsenheden for sagsbehandlere i Socialstyrelsen.

På job eller privat

Det at være plejeforældre anses af kommunen og socialstyrelsen, at man er på ”arbejde”, når man har barn eller flere børn til pleje. Det kræver, at man har tavshedspligt, som plejeforældrene skal overholde.

Socialstyrelsen oplyser, at en oplægsholder har behandlet et emne omkring tavshedspligt og grænserne for, hvor meget man kan bruge de sociale medier. Det understreges, at plejeforældre skal bruge sociale medier varsomt, når de poster noget om et barn de har i pleje.

- Forældrene skal have givet samtykke til, at plejeforældre poster billeder eller opslag om et barn i pleje. Selvom det er plejefamilien, der har et barn i pleje, så er det fortsat forældrene der har det overordnede ansvar for barnet og derfor skal give samtykke, hvis barnet skal figurere i plejeforældres sociale medier, forklarer Mia Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Dermed indgår private sociale medier under plejefamiliers tavshedspligt. Ved overtrædelse bliver plejeforældrene indkaldt til et møde hos deres kommune til samtale.

- Formålet med oplæg om emnet er at give viden vedrørende den lovgivningsmæssige beskyttelse af personer.

Flere onlineoplæg på vej

Kommunerne har været behjælpelig med at arrangere deltagelse af plejeforældre, der ikke selv har mulighed for at deltage hjemmefra, så flest muligt plejeforældre deltog ved oplægget.

Socialstyrelsen har også holdt et oplæg torsdag den 2. marts, hvor emnet ”Teenager – rammer og udvikling”. Næste oplæg bliver gennemført i maj, og der er allerede planlagt flere onlineoplæg for plejefamilier.