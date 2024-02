Plejeforældre i fokus: Kan nu henvende sig og modtage rådgivning

Dorthea Reimer-Johansen Onsdag, 14. februar 2024 - 13:59

- Det kan være svært at være plejeforældre og være med til at passe og opdrage børn. Konsulenterne for plejeforældrene i Kommune Kujalleq vil starte med at fremlægge nyttig viden til plejeforældre én gang om måneden, skriver Kommune Kujalleq i sin hjemmeside.

Ny viden handler blandt andet om sorg og det at have mistet. Kommune Kujalleq skal nu månedligt fremlægge viden til plejeforældre, hvilket de tager godt i mod:

- I Qaqortoq har vi lige fremlagt om sorg og det at have mistet, hvilket blev taget godt i mod af plejeforældrene. Vi skal månedligt fremlægge relevante emner, og hvis disse emner ikke fremprovokerer stærke følelser, vil plejeforældre i Narsaq og Nanortalik også have mulighed for, at deltage online, siger plejeforældrekonsulent, Nauja Ottosen Knudsen og fortsætter:

- Da vi havde om emnet sorg og det at have mistet var emnet for følsomt, derfor havde vi ingen deltagere online, vi vil dog fremlægge emnet i Narsaq og Nanortalik, når vi skal på tjenesterejse til de to byer.

To nye plejeforældrekonsulenter

Hvis plejeforældre er i tvivl om noget og ønsker rådgivning kan de udover fremlæggelserne henvende sig to gange om ugen, om mandagen og torsdagen.

- Det er rart, at nu kunne lave årsplaner omkring forskellige initiativer, da vi nu har to plejeforældrekonsulenter. Vi finder det vigtigt, at plejeforældrene får redskaber til deres virke som plejeforældre, og at de får mulighed for supervision, vejledning og at de kan henvende sig. Det vil være en vedvarende mulighed, at kunne henvende sig telefonisk eller fysisk om mandagen og torsdagen, og vi håber, at det vil udnyttes godt, siger Ivalu Lund Hammeken, fagchef for børne- og ungeområdet i Kommune Kujalleq.