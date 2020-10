Platform om FN’s Verdensmål lanceret

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 12. oktober 2020 - 16:00

Den nye platform er til for alle myndigheder, foreninger og borgere. Hjemmesiden anguniakkavut.gl skal være med til at give information og vidensdeling om tiltag, der får Grønland et lille skridt i den rigtige retning i forhold til FN’s Verdensmål.

FN’s Verdensmål sætter rammerne for global bæredygtig udvikling og henvender sig til hele kloden, alle lande og verdensdele.

- Jeg er meget stolt over, at kunne præsentere vores nye, nationale verdensmålsplatform: anguniakkavut.gl. Det er mit håb, at platformen kan blive et centralt omdrejningspunkt for landets arbejde med at implementere verdensmålene i Grønland og skabe inspiration og mulighed for videndeling i fremtiden, siger Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq.

Hjemmesiden indeholder oplysninger om Verdensmålene, nyheder om tiltag fra Grønland samt statistik på målene.

Bæredygtige mål

Der er i alt 17 Verdensmål, som nationer over hele verden har sat sig for at nå frem til 2030.

De 17 Verdensmål er:

Afskaf fattigdom Stop sult Sundhed og trivsel Kvalitetsuddannelse Ligestilling mellem kønnene Rent vand og sanitet Bæredygtig energi Anstændige jobs og økonomisk vækst Industri, innovation og infrastruktur Mindre ulighed Bæredygtige byer og lokalsamfund Ansvarligt forbrug og produktion Klimaindsats Livet i havet Livet på land Fred, retfærdighed og stærke institutioner Partnerskab for handling

Naalakkersuisoq for finanser understreger, at ikke alle mål egner sig til Grønland. Der er dog klare mål, som Grønland kan sætte ekstra fokus på:

- Om mål om rent vand og sanitet og bæredygtig energi, der er vi godt med. Men ud fra målene kan vi allerede se, at vi bør sætte ind på afskaffelse af fattigdom og stop sult. Omkring disse mål er der behov for redegørelser og eventuelt lovgivende arbejde, så vi kan komme tættere på målet om udryddelse af fattigdom og sult i landet, siger Vittus Qujaukitsoq til Sermitsiaq.AG.

Han indrømmer dog, at det bliver svært at nå samtlige relevante mål af FN’s Verdensmål:

- Men et fokuseret arbejde på målene vil få os et stykke tættere på målet end nu. Det synes jeg er vigtigt at understrege. Selvom det ikke er realistisk at nå alle mål, så skal vi stadig arbejde for at forbedre tiltagene for de mål, siger Vittus Qujaukitsoq.

Platformen sikrer, at det nu muligt at få et overblik over, hvordan landet klarer sig på en række udvalgte globale målepunkter. Tiltaget er finansieret som en del af midler på den danske Finanslov til at understøtte Grønlands opfølgning på statistiske SDG 2030 indikatorer.