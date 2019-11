Plastic not so fantastic: En givende tur til Stockholm

plastic not so fantastic

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 01. november 2019 - 15:17

Som allerede bekendt, så fik den unge miljøaktivist Gretha Thunberg Nordisk Råds miljøpris, under Nordisk Råds Session, der blev afholdt denne uge i Stockholm, Sverige.

Alligevel føler Giiti Titussen, at det var den lange tur værd, at rejse til Stockholm og møde ligesindede.

Facebook-gruppen ‘Plastic not so fantastic’ blev nomineret for Nordisk Råds miljøpris, men vandt som bekendt ikke prisen.

- Det var en god tur. Jeg mødte rigtig mange ligesindede, og jeg fik en masse oplysninger vedrørende kampen mod plastik og en renere verden på turen, fortæller Giiti Titussen til Sermitsiaq.AG.

Allerede kendt i norden

Giiti Titussen fortæller, at forskere og journalister fra Norden allerede kender til Facebook-gruppen, der frivilligt arbejder med at mindske plastikforbruget i Grønland, og som inddrager befolkningen i deres arbejde.

- Men også andre aktivister indenfor miljøet er meget interesseret i vores arbejde. Jeg mødte folk, hvor der er potentiale i et samarbejde, selvom vi vil bekæmpe problemet i hver vores hjørne af verden, forklarer Giiti Titussen.

Ny viden

Mens Giiti Titussen var i Sverige blev han som repræsentant for Facebook-gruppen inviteret til School of economics i Sverige, hvor han fik en præsentation om emballagefrie madvarer. Især theposer, og the uden emballage er i fokus på skolen.

- Det er en øjenåbner, at der kan være madvarer i løsvægt, på den måde kan man også nedbringe brug af unødig emballage og plastik i hverdagen. Det arbejde er værd at komme videre med, siger Giiti Titussen.

Udover at være i kontakt med virksomheder og butikker for at nedbringe brug af plastik, så hjælper gruppen også WWF Grønland med at finde frivillige, der kan indsamle skrald på kysten i forskellige byer. WWF Grønland er i gang med at undersøge, hvilke skrald, der bliver efterladt på kysten, for på den måde at målrette indsatsen for at mindske skrald.