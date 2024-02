Plan: Nyt mediehus skal hjælpe KNR ud af krise

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 05. februar 2024 - 11:52

KNR er stærkt udfordret på dets grønlandske programflade, da stationen har svært ved at tiltrække det nødvendige antal grønlandsksprogede journalister, hviket går ud over antallet af nyhedsprogrammer.

Fælles orientering

I den anledning har naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Aqqaluaq B. Egede og bestyrelsesformanden for KNR, Mette Steenholdt, den 31. januar udsendt en fælles orientering om de tiltag, der skal rette op på forholdene. Blot få dage senere efter pressemeddelelsen blev udsendt, har Mette Steenholdt meddelt, at hun stopper som bestyrelsesformand i KNR.

Det understreges i orienteringen, at KNR’s aktuelle udfordringer relaterer sig til forhold, der lovgivnings- og ansvarsmæssigt hører under forskellige instanser og ikke alene kan fikses med en hjælpende hånd fra Aqqaluaq B. Egede.

Tre emner

I skrivelsen italesættes tre emner:

Fastholdelse og rekruttering af journalister i nyhedsafdelingen

Løn

Bygning

Man erkender, at det er vigtigt at skabe en attraktiv arbejdsplads, og derfor har KNR-ledelsen udviklet en handlingsplan, der har som mål at forbedre arbejdsforholdene og sikre en højere medarbejdertilfredshed.

- Dette skal ses i lyset af, at der de sidste to år er blevet ansat 15 journalister i nyhedsafdelingen, hvoraf mange har sagt op igen. Den igangsatte proces vil tage tid, men det er skridt i den rigtige retning, skriver Aqqaluaq B. Egede og Mette Steenholdt.

Strategiplan på vej

Aktuelt er KNR-ledelsen og medarbejderne i gang med at udforme en fireårig strategi, der sætter fokus på forbedrede arbejdsforhold.

Når det gælder lønnen oplyses det, at ”der pågår et arbejde med evaluering af fordele og ulemper ved, at KNR får et større selvstændigt råderum for lønfastsættelse af sine medarbejdere. I den sammenhæng er der en række juridiske, økonomiske og konkurrencemæssige forhold, der skal tages i betragtning”.

Det bliver fastslået af begge parter, at KNR har behov for en ny bygning.

- Et nyt mediehus vil skabe mere attraktive arbejdspladser og bedre arbejdsvilkår. Et nyt mediehus vil også styrke samarbejdet på tværs af forskellige virksomheder og institutioner med størst mulig vidensdeling og synergi mellem disse; det vil føre til at hæve det journalistiske niveau og også styrke den kritiske og dybdegående journalistik, bliver det oplyst.

Byggeprogram fra 2016

Allerede i 2016 blev der lavet et byggeprogram, som nu skal opdateres i forhold til de nuværende behov.

- Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke og KNR er således i gang med at undersøge mulighederne for et nyt mediehus, lyder det.

