Planlægning: Er bilen en ven eller fjende?

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 02. januar 2020 - 16:00

Er bilen en ven eller fjende? Skal kommunen gøre alt for at bremse privatbilismen og i stedet satse benhårdt på at forbedre den kollektive trafik? Skal der afsættes flere penge til vejnettet, så bilisterne kan komme hurtigere frem i myldretiden? Skal fremtiden byudvikling basere sig på et bæredygtigt grundlag?

Det er blot nogle få ud af rigtig mange spørgsmål, som Kommuneqarfik Sermersooq ønsker afklaret via en større analyse, der skal udmynte sig i trafikhandlingsplan, der rækker mange år frem.

Spørgsmålet er, om man flere år frem i tiden skal realisere en ny trafikindfaldsåre til Nuuk centrum - se gul pil Kommuneqarfik Sermersooq

I myldretiden er der lange trafikkøer i byen, og spørgsmålet er, om de to trafik-årer ind og ud af centrum skal aflastes med en helt tredje mulighed, hvor man kunne bygge en trafikbro fra erhvervsområdet ved den nye Atlanthavn og over til de gamle havnearealer.

En anden mulighed, som skal overvejes, er ekstra vejspor, som alene busser og taxaer må benytte. For at få flere bilister til at fravælge bilen og i stedet tage bussen, der hurtigere kan komme frem i stedet for at sidde i en alenlang trafikkø.

Så mange nye busser, lastbiler, varebiler, entreprenørmaskiner og biler kommer der årligt i Nuuk. Kommuneqarfik Sermersooq

- Det er imidlertid også vigtigt at stille sig det spørgsmål, om det er løsninger, der bygger på et bæredygtigt grundlag. Et mål kunne være, at vi i langt højere grad satsede på den kollektive trafik, så vi ikke skulle bruge så mange penge på vejnettet for at løse kortvarige myldretids-problemer i hverdagen, siger planchef Bilo Høegh Stigsen om det kommende arbejde med at lave en trafikhandlingsplan.

Gratis buskørsel?

Planchefen peger på, at der i udlandet er mange spændende tiltag, man kunne blive inspireret af.

- Der er byer, der forbyder biler i centrum. Andre steder er den kollektive trafik gratis. Ja, der er mange muligheder for at påvirke udviklingen, påpeger planchefen.

Det er planen, at andre interessenter såsom taxa-erhvervet og busselskabet skal inddrages i processen med at udforme trafikhandlingsplanen, som gerne skulle ligge klar i løbet af næste år, så kommunalbestyrelsen har noget at forholde sig til.