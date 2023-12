Planer om at ligestille medfaderskab

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 08. december 2023 - 15:54

Hverken den danske eller grønlandske lovgivning har ligestillet mænd og kvinder, når det gælder medfaderskab til et barn.

Det fremgår af et svar fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil til IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz.

Nuværende mulighed

- Medfaderskab som retligt begreb findes endnu ikke i dansk ret. Ønsker et mandligt par sammen at få et barn, kan farens partner kun blive forælder til barnet ved stedbarnsadoption, oplyser ministeren.

Hun kan imidlertid afsløre, at det er under overvejelse at indføre medfaderskab i dansk ret.

- Når dette er afklaret, vil ikraftsættelse for Grønland af lovgivningen herom blive drøftet med Grønlands Selvstyre, skriver ministeren i sit svar.