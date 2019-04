En plan for vindmøller og solenergi på vej

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 04. april 2019 - 14:58

Det er en større opgave for Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi, Aqqalu Jerimiassen (A), hvis Grønland skal komme op på 100 procent vedvarende energi i år 2030.

Naalakkersuisut har sat et målet om at gøre landet selvforsynende med vedvarende energi i videst muligt omfang i deres sektorplan for energi og vandforsyning fra 2017.

- Det kræver stor planlægning, hvis vi skal nå 100 procent vedvarende energi i 2030. Vi er i gang med at undersøge alle muligheder på den front, blandt andet vindmøller, fortæller Aqqalu Jerimiassen (A) til Sermitsiaq.AG.

Aktuelt emne

I næste uge drøfter Inatsisartut Aqqa Samuelsens (IA) beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte et beslutningsgrundlag vedrørende eventuel etablering af vandkraftforsyning i Aasiaat og Qasigiannguit.

Beslutningsgrundlaget skal udrede hvilke byer og bygder, som kan tilsluttes elnettet, samt medtage relevante erfaringer fra forsøg med forskellige vedvarende energikilder i Igaliko.

Der er dog udfordringer, hvis andre byer og bygder skal tilsluttes til det elnet, der er i de byer, der allerede har vandkraftværker. Dertil er landet for ujævnt, og byerne ligger for langt væk fra hinanden.

- Det kan ikke skjules, at der er udfordringer. Men vi har sat vores mål, som Inatsisartut og Naalakkersuisut har besluttet, og det er bindende, siger Aqqalu Jerimiassen.

Flere forsøg

Naalakkersuisoq for erhverv og energi erkender, at der pågår flere undersøgelser i landet for at etablere flere vedvarende energikilder.

Det gælder blandt andet i alle byer i Nordgrønland udover Ilulissat, der allerede har en vandkraftsværk. Også flere byer i Vest- og Sydgrønland som endnu ikke har vedvarende energi. Dertil skal alle boliger får erstattet deres oliefyr, så boligerne kan forsynes med vedvarende energi.

- Vi vil lave grundige undersøgelser, om der kan være vandkraftværker i Kommune Qeqertalik. Hvis det ikke er hensigtsmæssigt med vandkraft i de byer, så er der mulighed for vindmøller og solenergi, forklarer Aqqalu Jerimiassen.

Der er allerede etableret to vindmøller i Sisimiut på forsøgsbasis. Selv om den ene vindmølles vinge er faldet af, så produceres der energi og bidrager til el-nettet. Planen er at placere flere vindmøller i andre dele af landet, og supplere disse med solenergi på de steder, hvor der er midnatssol i sommerhalvåret.

- Generelt i Nordgrønland er der ingen muligheder for vandkraftværker. Vi vil se på, hvor vi kan bruge vandkraftværker, og hvor vi kan bruge vindmøller og solenergi. Alle mulighederne bliver grundigt evalueret, siger Naalakkersuisoq for erhverv og energi, Aqqalu Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.