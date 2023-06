Plan for ny Nuuk-skydebane er løbet ind i problemer

Thomas Munk Veirum Fredag, 16. juni 2023 - 10:23

Forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq må tilbage i tænkeboks, efter at Udvalg for Anlæg og Miljø har bedt forvaltningen om at finde en ny placering for Godthåb Jagtforening.



Der skal etableres en ny skydebane til foreningen, for at give plads til et stort projekt med omkring 250 nye boliger samt institutioner og erhverv i området for enden af Jagtvej, hvor jagtforeningen holder til i dag.

Selskabet bag boligprojektet, Prime View, skal også stå for at etablere den nye skydebane og har foreslået et område tæt ved lufthavnen.



Placeringen er egentlig af forvaltningen blevet indstillet til godkendelse, men udvalget har valgt at lytte til bekymringer fra blandt andre Kalaallit Airports (KAIR), oplyser udvalgsformand Pele Broberg (N) til Sermitsiaq.AG.

KAIR bekymret for flysikkerheden

I høringssvaret skriver KAIR, at man ikke kan støtte projektet før der er foretaget yderligere undersøgelser af, om nedfald af enten hagl eller kugler, kan udgøre en sikkerhedsrisiko for fly:



- På baggrund af ovenstående kan KAIR på ingen måde støtte, at der gives tilladelse til det foreslåede projekt, før der er gennemført en gennemarbejdet faglig risikovurdering, der viser, at flysikkerheden ikke kompromitteres.



- Baggrunden for KAIRs holdning er luftfartssikkerhed set i forhold til den nye lufthavn, skriver KAIR.

Politi opfordrer til godkendt riffel skydebane

Grønlands Politi har også afgivet høringssvar, og her anbefaler politiet, at der etableres en skydebane, der er godkendt til skydning med rifler. Her er sikkerhedsafstanden langt større end for de haglgeværer, som Jagtforeningen benytter.



Politiet kommer med anbefalingen, fordi der i dag ikke findes egnede faciliteter til indskydning af rifler:



- Af den grund er der mange fritidsjægere, der i dag indskyder deres rifler i områder tæt på Nuuk, hvor der ligeledes ofte færdes løbere, skiløbere og lignende. […] Selv i de tilfælde, hvor rifler mv. indskydes i en afstand af mere end 500 meter fra bebyggede områder, er det Grønlands Politis opfattelse, at dette ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt i områderne umiddelbart omkring Nuuk, skriver politiet.

Hvis der etableres en bane godkendt til rifler, vil det ifølge politiet også blive muligt at øve sig i at skyde med riffel og håndtere våben på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og det vil igen betyder en større sikkerhed under jagt. Arktisk Kommando deler politiets syn på sagen.

Beslutning om boligprojekt udsættes

Kommunens anlægsudvalg skulle på samme møde have endelig taget stilling til det store boligprojekt på Jagtvej - Sermeq City.



Men da der endnu ikke er en afklaring på skydebanen, er en endelig godkendelse blevet udskudt.

Sermeq City er et projekt om ny bydel med bolig, erhverv og rekreative områder med alt 32.500 m2.



Afhængigt af det endelige projekt, vil Sermeq City enten indeholde cirka 350 nye boliger, eller 250 nye boliger og erhvervsformål såsom daginstitutioner og døgninstitutioner, kontorer, et hotel, forskellige restaurationer, dagligvarebutikker og andre forretninger.