Plan klar for Kofoeds Skole i Tasiilaq

Thomas Munk Veirum Mandag, 17. januar 2022 - 09:02

Kommuneqarfik Sermersooq har nu en køreplan klar for oprettelsen af en afdeling af Kofoeds Skole i Tasiilaq.

Ifølge planen vil det koste 3,4 millioner kroner årligt for oprettelse og drift af institutionen. Det er ikke lykkedes at skaffe fondsmidler til projektet, og derfor ser det ud til, at kommunalpolitikerne i kommunen må finde pengene ved at prioritere i budgettet.

LÆS OGSÅ: Kofoeds Skole vil etablere sig i Tasiilaq

Planen skal behandles i Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked i den kommende uge. Her skal politikerne beslutte, om de kan tilslutte sig planen, som derefter også skal godkendes i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Kofoeds Skole er et sted, hvor socialt udsatte kan komme og få hjælp til at hjælpe sig selv videre i livet, som institutionen selv formulerer det, og idéen om en Kofoeds Skole i Tasiilaq blev egentlig præsenteret i september 2020 af borgmester Charlotte Ludvigsen.

Skal etableres i gammel telebygning

På grund af corona har der ikke været skred i sagen siden.

Målgruppen for institutionen i Tasiilaq bliver 18 til 66-årige, der er påvirket af rusmiddelafhængighed, hjemløshed eller andre sociale udfordringer.

Forvaltningen foreslår, at Kofoeds Skole Tasiilaq etableres i den gamle telebygning. Her har Kommuneqarfik Sermersooq mulighed for at overtage lejemålet. I bygningen driver kommunen i forvejen et skindsyværksted og husflidsværkstedet Stunken. De to foreslås nedlagt, så lokalerne fremadrettet bliver en del af Kofoeds Skole Tasiilaq.

Forvaltningen understreger, at Skindsyværkstedet og Stunkens nuværende brugergruppe ikke er hjemløse. De to tilbud benyttes af kunsthåndværkere, der laver traditionelle østgrønlandske produkter i skind, samt qilaat og tupilakker, forklarer forvaltningen.

Kofoeds Skole i Nuuk åbnede i 2016.