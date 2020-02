Pladsmangel: Seksualforbrydere undgår hårdere straffe

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 06. februar 2020 - 08:21

Naalakkersuisut har den 14. oktober i et svarnotat til Sofia Geisler (IA) udtrykt ønske om, at den maksimale anstaltstid for de allergroveste forbrydelser bliver hævet fra de nuværende 10 år til eksempelvis 16 år.

Det skulle blandt andet have til formål at komme de mange seksualovergreb mod mindreårige til livs.

Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i et brev, som justitsminister Nick Hækkerup har sendt til Martha Abelsen fire dage før jul, og heraf fremgår det, at der ikke er plads nok og bemanding til at håndtere de mange anstaltsanbragte, som en ændring af anstaltsrammen vil medføre.

Beregning foretaget

Justitsministeriet har foretaget en nærmere beregning af de kapacitets- og ressourcemæssige udfordringer, som ønsket vil indebære.

- Beregningen har vist, at den ønskede forhøjelse af foranstaltningsloftet vil indebære et væsentligt overbelæg i anstalterne samt en væsentlig stigning i ventekøen, således at der vil gå længere tid fra domsafsigelsen til anstaltsdommen kan fuldbyrdes, skriver Nick Hækkerup og fortsætter:

- En forhøjelse af anstaltstiden for vold, voldtægt, kønsligt forhold til barn under 15 år, manddrab og forsøg på manddrab vil således indebære en belægningssprocent på noget over 100 procent ved en 10 procents forhøjelse og et meget stort overbelæg ved en 100 procents forhøjelse.

Flere anstalter skal bygges

Nick Hækkerup giver derfor udtryk for, at det vil være ”uhensigtsmæssigt at gennemføre den ønskede forhøjelse, hvis der ikke samtidig iværksættes tiltag for at håndtere disse følger”.

Justitsministeren mener, at en mulig løsning er at overveje at bygge en eller flere nye anstalter, ”hvilket dog vil være forbundet med væsentlige udgifter, ligesom det vil have en lang tidshorisont”.

Han påpeger desuden, at det er ”Kriminalforsorgens vurdering, at det ikke på nuværende tidspunkt vil være muligt at rekruttere det nødvendige og yderligere antal anstaltsbetjente til bemanding af en eller flere nye anstalter”.

Urealistisk på kort sigt

Forslaget er derfor på kort sigt urealistisk at gennemføre og på længere sigt være forbundet med betydelige vanskeligheder, mener Nick Hækkerup.

Uanset svaret fra Nick Hækkerup, som medlemmerne af Naalakkersuisut blev orienteret om den 23. januar, besluttede Naalakkersuisut at bemyndige Martha Abelsen til at rette en ny henvendelse til justitsminister Nick Hækkerup ”med et krav om, at der udarbejdes et forslag til ændring af Kriminallov for Grønland, således at foranstaltningsrammen i kriminallovens § 147 hæves”.