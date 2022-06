Plads til den frie tanke

Redaktionen Onsdag, 22. juni 2022 - 10:44

- Jeg er meget beæret og glæder mig til at begynde projektet.

Sådan lød det mandag i en takketale fra kunstner Julie Edel Hardenberg (f. 1971), da hun officielt fik overrakt det tre-årige ”Mads Øvlisen praksisbaseret ph.d-stipendium i billedkunst.” (se boks). Det skriver avisen AG denne uge.

Mads Øvlisens praksisbaseret ph.d.-stipendium i billedkunst: Tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt tager udgangspunkt i ansøgers kunstneriske praksis. Projektet skal bestå af et kunstnerisk produkt og en skriftlig afhandling. Kilde: novonordiskfonden.dk

Ceremonien fandt sted på Novo Nordisk Fondens hovedkontor i København. Med æren følger også knap to millioner kroner til kunstneren, som vil være tilknyttet Det Kongelige Danske Kunstakademi og Københavns Universitet.

Hun vender dermed så at sige hjem til det akademiske kunstnermiljø i Danmark, hvorfra hun i 2005 dimitterede på Det Kgl. Danske Kunstakademi med en mastergrad i Kunstteori og Formidling.

Vil byde ind med refleksion

Hardenbergs forskningsprojekt har titlen ”Mellem magt og afmagt – det af/koloniserede sind,” og hun vil fortsætte i sporet med at rette et kritisk blik på betydningen af den mentale kolonisering, hun mener præger befolkningen også efter Grønland formelt ophørte med at være en koloni.

Inden hun satte sig i flyveren med kurs mod København stillede AG hende følgende spørgsmål:

Hvad håber du at opnå med din ph.d-grad, for dig personligt og for offentligheden?

- Personligt er det en enorm anerkendelse af, hvad jeg igennem de sidste 20 år har arbejdet med – nemlig at byde ind med refleksion i forhold til de erfaringer, jeg bærer som efterkommer af et koloniseret land og folk. Det er naturligvis noget, jeg fortsat ønsker at bidrage med.

