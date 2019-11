PK: Forhandlinger om løn til tjenestemænd trækker ud

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 10. november 2019 - 12:03

- I den perfekte verden, så ville overenskomsten være klar til underskrivelse tilbage i 2016, siger Ken Jensen, formand i PK, Peqqissaatut Kattuffiat.

Han forklarer, at PK tit har modtaget besked om, at forhandlingerne om løn og arbejdsvilkår for tjenestemænd, der er ansat i sygeplejerskestillinger nogle gange måtte udskydes på grund af travlhed fra Selvstyrets side.

- Ingen kan leve med det. Det er grotesk, at der skal gå så lang tid, uden vi er nået frem til en enighed. Så snart, vi er klar til at underskrive, så skulle modparten undersøge en eller flere ting, så underskrivelsen skulle udskydes, siger han.

Han håber og satser stærkt på, at overenskomsten skrives under af begge parter i morgen, mandag.

Næste forhandling om to måneder

Formanden understreger, at løn og arbejdsforhold skal være i orden, hvis Grønlands sundhedsvæsen skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Hvis rekrutteringsudfordringerne skal til livs, så skal der også være gældende overenskomster til tiden.

PK mener, at fastholdelse af personale blandt andet forudsætter, at overenskomster forhandles til tiden. Dette mener PK, også skal belyses i en Sundhedskommission.

Denne overenskomst for tjenestemænd ansat i sygeplejerskestillinger, skulle være gældende siden 2017, men er ikke underskrevet endnu.

- Det er grotesk, at vi allerede skal i gang med den næste overenskomstforhandling om to måneder. Jeg håber, at modparten har lært noget af dette forløb, for det har vi, lyder det fra Ken Jensen.

Ken Jensen oplyser, at PK allerede har krav til næste forhandlinger klar, da de sideløbende med den igangværende forhandling, har gjort klar til de næstkommende overenskomstforhandlinger.