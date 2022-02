Tusass: Internetkapacitet belastet i Thule

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 05. februar 2022 - 11:42

Dårlige internetforbindelser i Thule Air Base frustrerer medarbejderne.

Formanden for Borgerrådet i Pituffik fortæller til Sermitsiaq.AG, at borgerne i Pituffik har haft udfald af internetforbindelser i flere uger. Udfaldene kan vare fra timer til flere dage i træk, fortæller han.

- Der har i den sidste måned, som i det sene efterår 2021 været så mange udfald eller dage hvor der meget begrænset forbindelse at man nu her på Thule oplever en kraftig stigning i utilfredsheden med Tusass. Flere af dagene og specielt i tidsrummet fra kl 19-23 har der slet ikke været hul igennem, eller forbindelsen har været fyldt med "virker/virker ikke" perioder og derfor har folk følt sig fanget og afskåret fra kontakten med familien, ikke kun her på Grønland, men også i Danmark, siger Kasim S. Virk, formand for Borgerrådet i Pituffik til Sermitsiaq.AG.

Kasim S. Virk oplyser, at flere medarbejdere har sendt klager til kundeservice hos Tusass.

Satellit overbelastes

På Tusass’s driftsinformation oplyses det, at udfald i internetforbindelser skyldes en overbelastning af kapaciteten på satellitten i området.

Tusass arbejder på at udbedre fejlen og prøver at finde en løsning ved at allokere mere kapacitet til området.

- Forstyrrelsen skyldes stort dataforbrug der overstiger satellittens kapacitet. Der pågår undersøgelser der skal afdække muligheden for at allokere mere kapacitet til området, skriver Tusass.

Tusass er i gang med at sende et teknisk team, der skal arbejde på at finde en løsning på udfordringer i Thule Air Base.

Tusass oplyser ikke, hvornår fejlen kan rettes.