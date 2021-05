Pitsi Høegh: Politisk udrensning i Visit Greenland

Redaktionen Lørdag, 29. maj 2021 - 11:45

Jeg er dybt skuffet, efter at stort set alle i bestyrelsen er blevet udskiftet. Det er bare så ærgerligt. Men jeg aner ikke, hvad der ligger bag den store udskiftning. Nu sidder jeg tilbage og spørger: Hvad er det, man vil med det her?, siger den kendte sydgrønlandske turistaktør Pitsi Høegh til avisen Sermitsiaq.

Hun er en af de fem, der har måttet forlade Visit Greenland, og det er hun i den grad ærgerlig over.

Det er en meget aggressiv måde at lave en udrensning på. I en bestyrelse skal der jo være kontinuitet. Den er væk nu. Selvfølgelig skal der være en naturlig udskiftning i en bestyrelse, men jeg og den øvrige tidligere bestyrelse regnede forud for generalforsamlingen kun med, at to og ikke fem blev udskiftet, siger Pitsi Høegh.

Hun røg ved generalforsamlingen i fredags den 21. maj ud af Visit Greenlands ledelse i forbindelse med magtskiftet og det nye Naalakkersuisuts ønske om at få nye unge medlemmer ind i de selvstyreejede selskaber.

Pitsi Høegh kommer med en bredside til IA-Naleraq-koalitionens udrensning i bestyrelsen:

Jeg kan sagtens leve med at blive skiftet ud. Som aktiv i politik kender jeg spillet. Men det her er en politisk udrensning i Visit Greenland. Det ser ud som om, det nye Naalakkersuisut ikke ønsker, at bestyrelsen for Visit Greenland skal bære præg af den gamle Naalakkersuisut-koalition. Derfor røg vi ud, siger hun.

Læs hele historien i ugens Sermitsiaq: