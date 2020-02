Piteraq hærger ambitiøst Tasiilaq-byggeri

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 03. februar 2020 - 11:20

Fire gange i løbet af januar har Piteraq ramt Tasiilaq, og det er i voldsom grad gået ud over byggeriet af et nyt ungdomskulturhus, hvor elementer er væltet og beskadiget.

Direktøren for Forvaltningen Anlæg og Miljø Hans Henrik Winther Johannsen orienterede udvalgspolitikerne i Kommuneqarfik Sermersooq i tirsdags om skaderne, hvor man ikke kan udelukke, at byggeriet vil stå klar senere end beregnet.

Minimere skader

- Forvaltningen er sammen med vores rådgivere i gang med at minimere skadernes omfang, oplyste Hans Henrik Winther Johannsen på mødet, der samtidig oplyste, at det var for tidligt at sige præcist, hvilke konsekvenser uheldene får for byggeriet.

Det nye hus er udviklet af Lokale og Anlægsfonden sammen med børn og unge fra Tasiilag og arkitekt Sophus Søbye. Projektet var planlagt til at koste seks millioner kroner og det samlede areal er på 181 kvadratmeter plus en stor sydvendt terrasse på 100 kvadratmeter.