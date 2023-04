Pisiffik: Bæredygtighed er en god forretning

Redaktionen Lørdag, 15. april 2023 - 15:51

Bæredygtighed er godt købmandskab og en god forretning. Det mener Pisiffik, der netop er barslet med en bæredygtighedsrapport, der beskriver, hvordan butikskæden forsøger at tilpasse sig en ny markedssituation, hvor det ikke alene er de skarpe tilbud, men også de grønne og bæredygtige løsninger, der står højt på kundernes indkøbsseddel.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Rapporten giver en række konkrete bud på områder, hvor Pisiffik arbejder med bæredygtighed. Det drejer sig blandt andet om sundhed, klima, lokale arbejdspladser, gode arbejdsforhold og ansvarligt alkoholsalg.

- Vi mener ikke, at det er modsætningsfuldt både at være dygtige købmænd og en ansvarlig virksomhed – nærmest tværtimod. For eksempel betyder vores stærke forhandlingskompetencer som købmænd, at vi kan forhandle priserne på sunde og miljørigtige varer ned i et konkurrencedygtigt niveau til gavn for vores kunder, fastslår Pisiffiks bestyrelsesformand Julia Pars i rapporten.

