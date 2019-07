Pisiffik opkøber bolighus

Redaktionen Fredag, 12. juli 2019 - 13:53

Jan Køhler fra Sweet Home Greenland har overdraget sine aktiver til Pisiffik.

Den største forandring er på papiret. I butikken vil der ikke opleves forandringer. Det er Sweet Homes velkendte personale, som er i butikken, og Jan Køhler fortsætter som salgsleder i butikken, hvor han primært vil stå for gardiner, køkkener og gulve og erhvervskunder, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget glad for den nye løsning, hvor Sweet Home nu er en del af Pisiffik. Det sikrer, at min drøm om et flot bolighus med et bredt sortiment udvikler sig fortsat og tages til nye højder. Pisiffik både kan og vil videreføre Sweet Home efter den strategi, som jeg har lagt, og jeg glæder mig til fortsat at møde vores kunder i butikken, udtaler Jan Køhler.

Sweet Homes sortiment af møbler, gardiner, køkkener og gulve vil der ikke blive pillet ved. Ej heller butikkens beliggenhed ved forbrændingen eller åbningstiderne.