Pisiffik vil nedbringe salget af alkohol med alternativer

Øl, vin og stærk spiritus.

Pisiffik sælger våde varer, men det er ifølge detailkædens seneste bæredygtigshedsrapport ikke uden omtanke for de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, som alkohol kan føre med sig.

For selvom forbruget omtrent er blevet halveret i forhold til for 25-30 år siden og nu ligger på samme niveau med de øvrige nordiske lande, er forbruget højt, mener Pisiffik.

- Det er velkendt, at misbrug af alkohol er en alvorlig sundhedsrisiko, der kan medføre en lang række sygdomme. Der er samtidig stor risiko for, at alkoholmisbrug fører til overgreb på børn og unge, som kan medføre traumer og generel mistrivsel i livet.

Alkoholfrie øl og nydelsesdrikke

Det lyder videre:

- Vi sælger alkohol i vores butikker, og vi er opmærksom på det ansvar, der følger med dette.

Derfor har Pisiffik, som led i deres sundhedsindsats, fokus på at fremme salget af alkoholfrie øl og nydelsesdrikke, som et alternativ til alkohol. Det har butikskæden haft de seneste par år.

- Vores hovedinsats har været løbende at præsentere vores kunder for nye varianter af øl, vin og andre nydelsesdrikke. For at gøre det let for kunderne at finde de alkoholfrie alternativer har vi i 2022 desuden gjort en stor indsats for at skabe et space i fødevarebutikkerne alkoholafdeling.

Utilfredsstillende resultat

Pisiffik har en målsætning om at øge salget af alkoholfrie nydelsesdrikke med 23,75 procent årligt frem mod 2025. Men den har detailkæden ikke levet op til i det forgangne år.

Omsætningen af alkoholfrie nydelsesdrikke er blot steget med 5,6 procent i 2022.

- Resultatet vurderes som utilfredsstillende og tilskrives en række faktorer, såsom manglende markedsføring og for lidt synlighed i butikkerne.

For at nå målsætningen vil det være nødvendigt at undersøge og adressere de underliggende årsager og fuldføre de indsatser vi har planlagt for 2023, oplyser Pisiffik.