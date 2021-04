Pisiffik har indført børnekodeks

Merete Lindstrøm Onsdag, 31. marts 2021 - 15:06

Pisiffik oplyser, at virksomheden de senere år har arbejdet på aktivt at medvirke til at øge folkesundheden og trivslen i samfundet, og at det nu er mundet ud i et konkret ”Børnekodeks”.

- Som en af de største virksomheder i Grønland har vi et samfundsansvar, især over for vores børn og unge. Når vi ved, at der ikke findes lovgivning om, at børn og unge ikke må købe for eksempel lightere, må vi selv agere på dette, siger marketingschef i Pisiffik, Tina Hansen, til Sermitsiaq.AG

Både Pisiffik og Brugseni valgte for nogle år siden, at børn og unge ikke må købe lightere og lightergas.

- Det er på sin plads – og et skridt i den rigtige retning – at nu har vi taget et valg om, ikke længere at markedsføre alkohol på de sociale medier, siger Tina Hansen.

Håber at inspirere andre

Hun forklarer, at børn og unge er de mest aktive på sociale medier, og at virksomheden ikke har en interesse i at ramme dem med markedsføringstiltag af produkter med alkohol.

- Tværtimod støtter vi op om projekter, der fremmer sundhed og vækker glæde for børn og unge. Vi håber selvfølgelig vores tiltag vil inspirere andre virksomheder til at gå i den samme retning, siger hun.

Børnekodekset bliver delt med medarbejderne, som sammen skal tage ansvar for, at det overholdes. Tina Hansen er godt klar over, at det kræver en indsats fra medarbejderne at overholde kodekset, men hun mener, det er prisen værd.

- Det giver selvfølgelig noget ekstra arbejde, men det er det rigtige at gøre, siger hun.

Kodekset lyder:

Pisiffik har et ønske om aktivt at medvirke til at øge folkesundheden og trivslen i samfundet.