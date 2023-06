Pinngortitaleriffik finder ny direktør i egne rækker

Merete Lindstrøm Mandag, 05. juni 2023 - 17:02

Naalakkersuisut har besluttet at ansætte Josephine Nymand som ny direktør for Pinngortitaleriffik. Det skriver Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø i en pressemeddelelse.

Josephine Nymand har siden 2014 været afdelingschef for Miljø og Råstoffer i Pinngortitaleriffik, og hun er forkvinde for Grønlands Forskningsråd.



Josephine Nymand er uddannet biolog og har en ph.d. fra Københavns Universitet.



- Jeg er glad for, at vi kan ansætte Josephine Nymand. Hun er dygtig og kendt både i den grønlandske og internationale forskningsverden. Hun har en stærk profil og flere års ledelseserfaring, strategisk tænkende og god til at skabe resultater, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund om ansættelsen.



Han takker i samme ombæring den afgående direktør Klaus Nygaard for arbejde ved Pinngortitaleriffik og det grønlandske samfund.

Josephine Nymand tiltræder stillingen den 1. September 2023.