Pinebænken: Ventetid på syv timer

Du er nummer – bagerst – i køen!

Mange kender til frustrationen ved at forsøge at komme igennem til lægeklinikken. Telefonerne gløder, de stakkels læger og det øvrige sundhedspersonale kæmper sig ihærdigt vej gennem køen, men ventetiden kan føles uendelig for borgerne i den anden ende af røret.

Bare spørg Atassuts formand, Siverth K. Heilmann.

Den 66-årige politikerveteran vågnede i forrige uge op med ondt i ryggen og kunne dårligt nok komme i tøjet selv.

Så han greb mobiltelefonen og håbede det bedste:

- Jeg sad ved telefonen i tre timer, og da jeg først kom ned i konsultationen måtte jeg vente yderligere fire timer!

Beretningen – fra sundhedsvæsenets frontlinje – videregav Siverth K. Heilmann i inatsisartut-salen, da den øverst ansvarlige for området, Naalakkersuisuts Martha Abelsen, var indkaldt til spørgetime. Hun undlod at forholde sig direkte til Siverth K. Heilmanns private situation, men lovede at der ville ske forbedringer. Faktisk arbejdes der hele tiden på det.

- Vi har gjort noget ekstraordinært for at nedbringe ventetiden. Men antallet af læger er ikke stort, og ændringer lykkes ikke fra dag til dag, sagde hun fra talerstolen.

