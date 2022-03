Pilotprojekt: Qeqqata overtager hele erhvervsfremmeområdet

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 21. marts 2022 - 14:00

Iværksættere og erhvervsdrivende i Qeqqata Kommunia skal nu ikke længere kontakte Selvstyret, hvis de ønsker hjælp til at udvikle sig. Kommunen overtager hele ansvaret.

Projektets formål er at skabe bedre økonomiske muligheder og vækst- og kompetenceudviklingsmuligheder for lokale virksomheder og iværksættere.

- Det gode samarbejde baner vejen for, at et større ansvar netop kan gives til Qeqqata Kommunia for at sikre en sund erhvervsudvikling, og jeg ser med stor begejstring på borgmesterens evne til nytænkning og vilje til at tage ansvar for udviklingen i sit lokaleområde, siger Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel, Pele Broberg (N).

Ideen om at overtage hele erhvervsområdet kom frem i den politiske koordinationsgruppe tilbage i september 2021. Det var her dialog om decentralisering af området startede mellem Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel og kommunerne.

Pilotprojekt de næste to år

På baggrund af samtalerne har de to myndigheder aftalt, at overtagelsen skal foregå som et pilotprojekt for de næste to år.

Borgmesteren glæder sig over aftalen, da kommunen kender til de lokale forhold, som gør den i stand til at udvikle yderområderne bedst muligt, og derfor skal dette ikke dikteres fra centralt hold, mener parterne.

- Jeg vil rose Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel for, at han har mod på og tillid til at overdrage ansvar fra Selvstyret til kommunerne. Det er også derfor, vi selvfølgelig er glade for, at ansvaret bliver overført til os, for vi er om nogen, der kender til, hvad der foregår i vores kommune.

- Jeg er derfor overbevidst om, at henvendelserne bliver nemmere, da det vil foregå efter nærhedsprincippet og ikke som i dialog, hvor vejledning foregår via langdistance, siger borgmester, Malik Berthelsen (S).

Væk fra centralisering

I Naalakkersuisuts koalitionsaftale er det aftalt, at fremtidige investeringer i erhvervsudvikling skal undersøges, og at man skal væk fra den centrale styring af investeringerne. Aftalen med Qeqqata Kommunia bygger på et ønske om at bring vejledning og uddannelse af iværksættere ud til kommunerne, som har den fornødne viden og kendskab til lokale forhold.

- Initiativet har ikke til formål at effektivisere eller ensrette erhvervsudviklingen, men derimod at skabe nærhed eller erhvervet og kommunerne samt at give kommunerne frihed til at bringe deres viden om lokale forhold i spil. Det oplyser Qeqqata Kommunia.