Pilersuisoq: Slut med papirreklamer

Anders Rytoft Mandag, 25. juli 2022 - 14:00

Hvad enten du kyler tilbudsaviserne direkte i skraldespanden eller nærlæser ugens tilbud på frosne frikadeller, skumbananer eller ribbensteg, så er der nyt.

KNI Pilersuisoq har besluttet, at tilbudsaviserne fremover skal være 100 procent digitale.

Det sker efter, at den landsdækkende detailkæde, som har 64 butikker over hele Grønland, har lavet en brugerundersøgelse, som viser, at folk er positivt indstillet over for initiativet.

Og det er gode nyheder for klimaet.

- Vi sætter et ekstra tungt CO2-aftryk med de aviser, som vi i øjeblikket sender rundt, siger Anders Stenbakken, marketingschef i Pilersuisoq.

Ældre mennesker kan se tilbud i butikken

Han forklarer, at papiret først skal fragtes den lange vej fra Danmark til Sisimiut, hvorefter den skal trykkes og distribueres til deres butikker over hele Grønland.

Det betyder også, at Pilersuisoq en gang imellem oplever forsinkelser på grund af sejladsen, som betyder, at tilbudsaviserne ikke når frem i tide.

Anders Stenbakken forklarer, at op mod 95 procent af voksne mennesker har en smartphone. Men Pilersuisoq er opmærksom på de sidste fem procent.

- Vi er klar over, at nogle ældre mennesker ikke har smartphone. Pilersuisoq vil derfor sørge for, at tilbuddene fremover er synlige i butikken:

-Vi vil sende en printervenlig version til de enkelte købmænd, så kunderne stadig kan finde tilbuddene.

I 2021 blev der trykt 153.250 tilbudsaviser fra Pilersuisoq.

Tilbudsavisen udkommer for første gang 100 procent digitalt i uge 37.