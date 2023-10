Pilersuisoq-kunder kan forvente serviceforringelser

Redaktionen Lørdag, 28. oktober 2023 - 10:08

Det har undret mange kunder, at der fra den ene dag til den anden har været store prisstigninger i Pilersuisoqs butikker landet over. På sociale medier vælter det ind med kommentarer om, at Pilersuisoq burde anvende sit store overskud, senest på 50 millioner kroner, til at sænke priserne og forbedre vareforsyningen i bygderne, i stedet for at give overskuddet videre til ejerne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Direktør i KNI, Jeppe Jensen, forklarer, at et overskud på 50 millioner kroner ikke er en blivende tendens, da KNI’s økonomi er presset på flere fronter. Og at der fortsat er behov for en politisk opbakning for at sikre en servicekontraktbetaling til vareforsyningen af bygder og byer.

– KNI har 64 butikker fordelt over hele landet. Her er det vigtigt at forstå, at mange Pilersuisoq-butikker ligger i bygder, hvor der ikke er nok kunder til at drive en rentabel forretning. Når vi siger politisk opbakning, så er det også, at man anerkender, at der er et underskud i størstedelen af butikkerne, og at det skal dækkes på en eller anden måde. Hvis servicekontraktbetalingen bortfalder, så er der ikke politisk opbakning til, at man kan fastholde det serviceniveau, der er i dag, siger KNI’s direktør Jeppe Jensen.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: