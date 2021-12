Pilersuisoq fjerner dårligt kød fra fryserne

En kunde i Pilersuisoq har taget et billede af kødet og skrevet, at kødet lugter, når det tør op. Nu fjernes kødet fra Pilersuisoqs butikker.

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 09. december 2021 - 13:00

Flere kunder har klaget over kødet fra Slagter Theilgaard, som blandt andet kan købes i Pilersuisoqs butikker. Nu er en fejl i kølekæden for det pågældende kød fundet af Slagter Theilgaard, og Pilersuisoq er nu i gang med at fjerne kødet fra fryserne.

Der er tale om hakket kød, Rib Eye, engelske bøffer, peberbøffer, medisterpølser og culottesteg fra slagteriet, oplyser KNI i en pressemeddelelse.

Hakket kød fjernes helt fra butikken, og de andre kødvarer suspenderes indtil man har fået analyseret varerne, oplyses det. Analysen kan tage op til en uge.

Kædedirektør beklager

- Jeg vil gerne takke kunderne for at være opmærksomme, og jeg vil meget gerne bede alle om at kontakte KNI direkte, hvis I oplever dårlige varer. Jeg er rigtig ked af denne sag, og undskylder mange gange for at vi ikke har reageret hurtigt nok på henvendelser vi har fået, siger kædedirektør i Pilersuisoq, Brian Weuge Chemnitz i en pressemeddelelse.

Slagteriet er også ked af fejlen.

- Vi er utrolig kede af episoden, og vi vil gerne understrege, at vi er meget stolte af – og glade for – at levere varer til Pilersuisoq og Grønland. Derfor er vi også meget ked af, at vores produkter ikke har levet op til den kvalitet, som både I og vi selv forventer, udtaler slagteriet.

Slagter Theilgaard er i gang med at lave ny produktion, som Pilersuisoq får ud i butikkerne hurtigst muligt - dette gælder også lukketvandsbyer.

Slagter Theilgaard oplyser, at der er fokus på ikke at begå samme fejl i nedkøling af varerne.

Kunder, der har købt de nævnte kød kan henvende sig til Pilersuisoq og få returneret pengene.