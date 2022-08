Pikialasorsuaq Kommissionens anbefalinger skal bringes i spil

Anders Rytoft Onsdag, 03. august 2022 - 11:49

Pikialasorsuaq Kommissionen anbefalinger skal anerkendes og implementeres i de politiske beslutningsprocesser.

Sådan lyder det fra ICC Greenland og Oceans North Kalaallit Nunaat, der har indledt et samarbejde, som skal være med til at fremme kommissionens anbefalinger, så de bliver hørt og taget alvorligt af politikerne.

Det er på høje tid, mener Kuupik Kleist, præsident for ICC Greenland, som vil lægge pres på politikerne - og ikke mindst Naalakkersuisut.

Trækker i samme retning

Oceans North Kalaallit Nunaat og ICC Greenland har før arbejdet sammen. Det gjorde de også tilbage i 2016 og nogle år frem i forbindelse med kommissionsarbejdet.

Samarbejdet blev sat i bero, da ICC Greenland afleverede Pikialasorsuaq Kommissionens seneste rapport og anbefalinger "til Gud og hvermand". Det forklarer Kuupik Kleist.

- Jeg har arbejdet med sagen, men uden finansiering. Så da Ocean North Greenland ville genoptage det samarbejde, som vi havde haft, så sagde vi selvfølgelig ja.

Kuupik Kleist glæder sig over håndsrækningen - særligt på grund af finansieringen, men også fordi, at det altid er godt med flere kræfter, som trækker i samme retning.

Inviteret til Qaanaaq

Præsidenten for ICC Greenland oplyser, at Naalakkersuisut og den canadiske regering er i gang med at implementere noget af det, kommissionen har lagt op til i dens anbefalinger.

- Jeg kender ikke detaljerne i udkastet til aftalen, som de arbejder med, men de har i princippet erklæret sig enige i vores anbefalinger.

Kalistat Lund, Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, har sågar inviteret ICC Greenland og Oceans North Kalaallit Nunaat med til Qaanaaq og de omkringliggende bygder for at tale om Pikialasorsuaq.

-Vi har ikke nogle formelle kompetencer til at afgøre nogle ting, hverken hvad angår forvaltningsområder eller landegrænser, regulering af fangst, trafik osv., siger præsidenten for ICC Greenland:

- Det bliver nødt til at være de formelle organer, som tager sig af den side af arbejdet.

Inuit-ledet forvaltning

De vigtigste anbefalinger fra Pikialasorsuaq Kommissionen kan - ifølge ICC Greenland og Oceans North Kalaallit Nunaat - inddeles i fire punkter.

Den første anbefaling lyder, at der skal etableres en Inuit-ledet forvaltning med repræsentanter fra Pikialasorsuaq-regionen, som skal have administrerende autoritet. De skal blandt andet tage stilling til regulering af aktiviteter, herunder transport, shipping osv.

Det anbefales også, at Inuit skal sidde med ved bordet, hvad angår bæredygtighed i Pikialasorsuaq. Og så skal Inuit kunne færdes frit og ubegrænset i Pikialasorsuaq.

Inuit skal desuden inddrages i forvaltningen af havområdet.

- I demokratiets navn mener vi, at når man beskæftiger sig med ting, som angår folk - og i dette tilfælde folk, som bor i nærheden Pikialasorsuaq, så skal de inddrages, både på den canadiske og grønlandske side, siger Kuupik Kleist.