Pigernes og kvindernes GM aflyst

Kassaaluk Kristensen Mandag, 10. juli 2023 - 16:07

Mens drengene og herrerne er ved at afgøre grønlandsmesterskaberne i fodbold, er samtlige tre grønlandsmesterskaber for kvinder og piger i fodbold aflyst.

Det oplyser arrangør B-67 til Sermitsiaq.AG.

- Det er simpelthen på grund af dårlig planlægning af grønlandsmesterskaberne, at vi ikke kan gennemføre GM i fodbold for pigernes U15 og U18 samt kvinderne. Klubberne og KAK har alle ansvaret for denne fuser, siger B-67’s næstformand, Kenneth Kleist til Sermitsiaq.AG.

Ifølge ham er grunden til aflysningen, at der ikke har været tid nok til planlægning af grønlandsmesterskaberne for pigerne og kvinderne, selvom B-67 har haft vidende om, at turneringerne skulle holdes i Nuuk.

Turneringer vigtige

- Vi har presset på Grønlands Bold Union, KAK, for at igangsætte planlægning af deltagelse af hold til pigernes og kvindernes GM i fodbold. Desværre kom der lidt gang i forberedelserne for to uger siden, men der var det allerede alt for sent, siger B-67’s næstformand i bestyrelsen, Kenneth Kleist.

Han understreger at turneringer kan være meget afgørende for spillernes udvikling og vilje til at fortsætte med sporten.

Turneringsform kan ændres

KAK’s formand, Benjamin Kielsen erkender, at planlægningen af grønlandsmesterskaber for kvinderne kunne have været bedre. Han understreger samtidig, at turneringsformen med et større mesterskab en gang om året bør revurderes, så flere turneringer kan udvikles i Grønland.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at kvinderne og pigernes U15 og U18 ikke kan gennemføre mesterskaberne i år. Det vi kan kigge på er at få rykket tilmeldingsfristen tidligere på året, så klubber kan begynde at gøre klar tidligere, siger formanden for KAK, Benjamin Kielsen der understreger, at klubberne altid har kendt til frist for tilmelding.

Benjamin Kielsen fortæller endvidere, at Grønlands Bold Union kigger på, om turneringsformen i Grønland med et årligt mesterskab kan ændres til flere mindre turneringer, så klubberne have flere muligheder til at udvikle sig. Han mener, at en anden turneringsform kan give flere muligheder for både piger og drenge samt herre og kvinder i form af kampe.