Pige dræbt i påstået russisk angreb mod børnehospital

Ritzau Torsdag, 10. marts 2022 - 07:00

Tre personer - heriblandt en pige - er døde, efter at Rusland onsdag angiveligt angreb et børnehospital i den ukrainske by Mariupol.

Det siger byens viceborgmester, Serhij Orlov, til det britiske medie BBC.

Mariupols byråd oplyser det samme på beskedtjenesten Telegram.

- Tre personer - herunder en pige - blev dræbt i angrebet mod børne- og barselshospitalet i Ukraines belejrede by Mariupol, viser opdaterede tal her til morgen, skriver byrådet torsdag morgen.

Borgmester: Tredje hospital de ødelægger

- Russiske styrker er ved at ødelægge Mariupols civilbefolkning med fuldt overlæg og uden nogen nåde, lyder det videre.

Ifølge borgmesteren er russiske styrker bevidst gået efter hospitalet.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at de kender bygningen, og det er det tredje hospital, som de ødelægger i byen.

- Jeg er fuldstændig sikker på, at det er mål for dem, siger han til BBC.

Rusland afviser

Rusland har afvist at stå bag angrebet mod børnehospitalet.

- Det her er informationsterrorisme, siger Marija Zakharova, der er talsperson i det russiske udenrigsministerium, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det påståede angreb er blevet fordømt i hårde vendinger fra flere sider.

Herunder af Red Barnets chef i Østeuropa, Irina Saghoyan.

- Det er rædselsvækkende, at et sted, hvor folk søger hen for at få hjælp, er blevet fuldstændig ødelagt, siger hun i en udtalelse.

- Hvor kan familier og børn tage hen, hvis hospitaler ikke engang er sikre? De må ikke blive kamppladser, hvor konflikter raser, og hvor uskyldige børn ender som ofre, lyder det fra Irina Saghoyan.