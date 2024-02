Ph.d. om selvmord: Unge rækker selv ud

Marianne Krogh Andersen Torsdag, 01. februar 2024 - 13:00

At unge ikke vil leve, er den største falliterklæring for et samfund, mener mange. Og en tragedie for familie og venner, som mister et menneske til selvmord.

Grønland har et af de højeste selvmordstal i verden. Det rammer især unge mænd i alderen 20-24 og unge kvinder fra 15-19 år.

Det skriver avisen AG.

Hvorfor 40-60 unge årligt vælger den tragiske udvej at tage sit eget liv – og endnu flere forsøger på det - har mange årsager.

Ph.d.-studerende Ivalu Katajavaara Seidler, Center for Folkesundhed i Grønland, nævner blandt andet fattigdom, manglende adgang til job og uddannelse, seksuelle overgreb som barn, druk og brud med partner.

36-årige Ivalu Katajavaara Seidler forsker i selvmord i Grønland og er ved at lægge sidste hånd på en ph.d. om dette emne. Hun har et bud på, hvordan vi dæmmer op for problemet.

Læs om ph.d.-ens bud på løsninger til problematikken i ugens udgave af avisen AG. Du kan få adgang til avisen her: