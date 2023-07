Peter Olsen (IA): Det skal være muligt at få SU til flere uddannelser

Jensine Berthelsen Søndag, 09. juli 2023 - 13:12

Peter Olsen vil have tal på bordet, for hvor meget det vil koste landskassen, at gøre det muligt at få uddannelsesstøtte til flere uddannelser end en.

- Når jeg har færdiggjort min uddannelse som lærer og efterfølgende gerne vil uddanne mig som fiskeriingeniør, kan jeg kun få uddannelsesstøtte i en del af min uddannelse og jeg vil mangle 10 klip af uddannelsesstøtten, til resten af uddannelsen, argumenterer Peter Olsen blandt andet i sit § 37 spørgsmål (103/23) til Naalakkersuisut.

Aqqaluaq Biilmann Egede: Der er i forvejen gode muligheder

Peter Olsens afløser på embedet som Naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede (IA), skriver i sit svar, at muligheden for at opnå uddannelsessøtte i forvejen er blevet forbedret. Tidligere kunne man kun få støtte til en enkelt uddannelse, mens man nu har mulighed for at bruge op til syv års uddannelsesstøtte.

Reglerne tager afsæt i antagelsen om, at det kommer samfundet til gode, når samfundet har finansieret en videregående uddannelse.

- Naalakkersuisut finder det i den forbindelse ærgerligt, hvis samfundet gennem uddannelsesstøtte investerer i uddannelser, som det grønlandske samfund har et akut behov for, som f.eks. en skolelæreruddannelse, og uddannelsen alligevel ikke kommer det grønlandske samfund til gode (hvis en person i stedet for at tage et arbejde vælger at læse en anden uddannelse efterfølgende red. )