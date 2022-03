Peter Olsen i Sydgrønland: Vil mødes med uddannelsesstederne

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 11. marts 2022 - 15:00

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Sport og Kirke er i disse dage i Sydgrønland for at mødes med uddannelsesstederne i Sydgrønland. Peter Olsen har allerede holdt møde med flere uddannelsessteder – han understreger, at han er på orienteringsrejse og derfor ikke vil holde borgermøde.

- Jeg har blandt andet været på Campus Kujalleq, i Upernaviarsuk, hvor fåreholdere blandt andet tager deres uddannelses og holdt møde med borgmesteren og formanden for Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovationsudvalget.

I den seneste måned har der i alt været fem Naalakkersuisut i Sydgrønland. Kommunalbestyrelsesmedlem for Siumut, Margrethe Thårup Andersen kritiserer Naalakkersuisut, da de ikke orienterer befolkningen, når Naalakkersuisut besøger Sydgrønland. Hun har blandt andet spurgt Naalakkersuisoq om han vil holde borgermøde, så befolkningen kan blive orienteret.

- Da jeg er på orienteringsrejse, er der ikke planer om at holde borgermøder, siger Naalakkersuisoq for Uddannelse til Sermitsiaq.AG.

Men kommunalbestyrelsesmedlem Margrethe Thårup Andersen forstår ikke hvorfor rejsen ikke er annonceret på naalakkersuisuts hjemmeside, så befolkningen kan følge med i politikernes gøren og laden.

- Selv som folkevalgt er det svært at følge med, når man ikke bliver oplyst. Sydgrønland har flere uddannelsessteder, derfor mener jeg at det er på sin plads, at befolkningen bliver orienteret, når Naalakkersuisoq for Uddannelser er hernede, siger hun.

Turen blev arrangeret siden januar

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Sport og Kirke fortæller, at han først tager på orienteringsrejse nu, da corona har været en stor hæmsko for at kunne rejse siden valget.

- Rejsen til Sydgrønland har været arrangeret siden januar. Jeg er her i tre dage, hvor fokus primært er på uddannelsesstederne. Derfor er der også begrænsninger for, hvor meget jeg kan nå på bare tre dage. Det er selvfølgeligt ærgerligt, hvis nogen føler sig overset, men sådan er denne tur blevet arrangeret, siger Peter Olsen.

I dag fredag den 11. marts tager han til Narsaq, hvor han vil være i Inuili hele dagen. Han besøgte Campus Kujalleq og Upernaviasuk i går, hvor han også holdte møde med borgmester og formanden for Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovationsudvalget.

Peter Olsen kan ikke sige noget om, hvorfor hans rejse ikke står på Naalakkersuisuts hjemmeside.