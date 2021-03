Peter Grønvold Samuelsen ude af Air Greenlands bestyrelse

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 30. marts 2021 - 10:49

Peter Grønvold Samuelsen har mandag den 29. marts meddelt, at han ønsker at udtræde af Air Greenlands bestyrelse. Det oplyser Air Greenland i en kort pressemeddelelse.

Mandag kom det frem, at KNI-direktøren har opsagt sin stilling i KNI med øjeblikkelig virkning efter otte år i topposten. Begrundelsen fra hovedpersonen selv lød på, at han vil bruge mere tid med familie og i naturen.

Sermitsiaq.AG kunne samtidig afsløre, at KNI-direktøren er politianmeldt for at have udøvet sexchikane. Politianmeldelsen er kategoriseret som blufærdighedskrænkelse.

- Vi har respekt for Peters beslutning og bevæggrunden for hans beslutning. Vi takker ham for et godt samarbejde i bestyrelsen, siger bestyrelsesformand i Air Greenland Bodil Marie Damgaard.

Udpeget af Selvstyret

Peter Grønvold Samuelsen er udpeget af Selvstyret til Air Greenlands bestyrelse, hvor han har siddet siden november 2020.

Peter Grønvold Samuelsen begrunder udtrædelsen med, at han ikke ønsker, at den verserende mediesag omkring hans person skal knyttes til Air Greenland.

Selvstyret vil udpege et nyt bestyrelsesmedlem på Air Greenlands næste ordinære generalforsamling, som finder sted 18. maj i år.