Peter Erik Thomsen er død

Merete Lindstrøm Mandag, 18. januar 2021 - 13:59

Peter Erik Thomsen er gået bort søndag eftermiddag, hvor han tabte kampen mod kræften. Han er født i 1949 i Arsuk.

Peter Erik Thomsen er flere gange blevet hædret for sit virke både som offentligt ansat og for sit engagament i foreningslivet med sport og sangkor, lokalt i Qaqortoq.

En af de nærmeste venner er tidligere borgmester Simon Simonsen, som både har samarbejdet med Peter Erik Thomsen indenfor fodbold og musik, og været chef for vennen i otte år som borgmester i kommunen, hvor Erik Peter Thomsen har været beredskabschef.

- Peter Erik er en meget vellidt mand her i lokalsamfundet, fordi han i mange år har arbejdet med børn og unge indenfor idræt og fodbold, fortæller Simon Simonsen.

Trofast og ihærdig

De to venner har blandt andet startet fodboldskolen op i Sydgrønland i 1994, som nu har spredt sig til hele landet.

- Han er trofast og gør, hvad han lover. Han fuldender de ting, han sætter sig for, siger Simon Simonsen, om vennen.

Peter Erik Thomsen blev tildelt Hendes Majestæt Dronningens Fortjentsmedalje i sølv for sin tro tjeneste i over 40 år i det offentlige tilbage i 2019.

Han startede tilbage i juli 1978 under daværende Nukissiorfiit indtil han i december 2012, overgik til Kommune Kujalleq.

Årets ildsjæl

I januar modtog han Kommune Kujalleqs og Innovation South Greenlands pris for Årets Ildsjæl med begrundelsen:

- ​Peter Erik Thomsen har været foregangsmand inden for foreningsliv, især inden for idræt. Han har aktivt engageret sig med oprigtig interesse for sine medmennesker for at skabe og udvikle et godt liv for børn og unge.

Peter Erik Thomsen efterlader sig konen Pitsi Thomsen og fem børn, hvoraf to er fra et tidligere forhold.

Bisættelsen finder sted i Qaqortoq på lørdag.