PET: Det var en beklagelig fejl

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. marts 2019 - 15:23

PET lægger sig fladt ned og beklager, at Sermitsiaq.AG ikke fik mulighed for at referere fra et gå-hjem-møde torsdag. En time før mødet gik i gang fik journalisten at vide, at han ikke var velkommen.

Forvirring

- Vi havde i PET ikke sikret den fornødne koordination med værterne for mødet, og vi havde derfor ikke tilstrækkeligt styr på invitationer og derfor ej heller deltagerkredsen. Derfor var PET forud for mødet ikke blevet gjort bekendt med, at pressen ville deltage med henblik på at dække mødet. Det skabte forvirring i timen lige op til mødet, og det medførte, at Sermitsiaq.AG uberettiget blev nægtet adgang til mødet. Dette var helt unødvendigt, forklarer PETs pressetalsmand til Sermitsiaq.AG.

- Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke er noget indholdsmæssigt i briefingen om kinesiske investeringer i Grønland, der ikke kan tåle offentlighedens lys, lyder det fra PETs pressetalsmand.

Vil invitere pressen fremadrettet

- Vi har en interesse i at briefe det grønlandske samfund. Næste gang vi holder et orienteringsmøde af den karakter som i går, så vil vi invitere pressen til at deltage, hvor de får mulighed for at referere og delagtiggøre den grønlandske befolkning, lover pressetalsmanden.

Han oplyser desuden, at det er PETs plan at invitere grønlandske journalister til en orientering lig den, som er gennemført ikke kun i regi af Grønlands Erhverv, men også Bureauet for Inatsisartut og Universitetets medarbejdere.

På torsdagens gå-hjem-møde blev 25 erhvervsfolk orienteret om Kina og dets rolle i det sikkerhedspolitiske spil i Arktis.

En deltager, som overværede mødet, har oplyst til Sermitsiaq.AG, at der for ham intet nyt var i orienteringen fra PETs rådgivere.