PET vurderer terrortruslen i Grønland som minimal

Thomas Munk Veirum Fredag, 31. marts 2023 - 08:52

En rapport om mulige terrortrusler mod Kongeriget er netop udgivet af Center for Terroranalyse (CTA) under PET.

CTA skriver, at terrortruslen i Grønland får stemplet minimal:

- CTA har ikke kendskab til forhold, som har skærpet terrortruslen mod Grønland i det seneste år. Terrortruslen mod Grønland er i niveauet minimal. CTA vurderer, at voldelig ekstremisme er mindre udbredt i Grønland end i Danmark.

Kategorien 'minimal' står for, at 'der er ingen indikationer på en trussel. Enten hensigt, kapacitet eller begge dele er ikke erkendt.'

Sårbare unge kan være modtagelige

CTA skriver dog videre, at ekstremistisk propaganda kan påvirke personer i Grønland til at begå voldelige handlinger.

- Socialt marginaliserede og sårbare unge kan være særligt modtagelige over for radikalisering, står der i rapporten.

Derudover kommentere centeret også på adgangen til våben her i landet:

- CTA vurderer, at den nemme adgang til våben og sprængstoffer i Grønland sammenlignet med det øvrige rigsfællesskab vil kunne øge muligheden for at gennemføre angreb med stor skadevoldende effekt, skriver altså Center for Terroranalyse.

Trussel mod Danmark

Centret finder altså ingen trusler mod Grønland, men det ser anderledes ud i Danmark.

Her vurderes terrortruslen at være i niveauet ”alvorlig”, og det er fortsat millitant islamisme, der udgør den væsentligste terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet.

CTA skriver dog også om en ny trussel kaldet hybridisering:

- Vi kan se, at det er en stigende tendens i Vesten og i Danmark, at enkeltpersoner i højere grad sammensætter en cocktail af deres egne verdens- og fjendebilleder, som er præget af ideologiske og religiøse forestillinger, men som også suppleres af konspirationsteorier, ekstrem voldsfascination og helt nære personlige forhold som fx psykiske lidelser, udtaler Michael Hamann, der er chef for CTA.