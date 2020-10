Personer med blodtype 0 får sjældnere coronavirus

RITZAU Torsdag, 15. oktober 2020 - 16:58

Personer med blodtyperne A, B eller AB får hyppigere coronavirus end personer med blodtypen 0.

Det viser et studie foretaget af forskere fra de danske blodbanker, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

De med blodtype 0 har 13 procent lavere risiko for at få coronavirus end andre. Det gælder cirka 42 procent af befolkningen i Danmark.

Følg vejledninger uanset blodtype

Det fortæller Torben Barington, der er professor ved Odense Universitetshospital og leder af studiet.

- Personer med blodtype 0 har en let nedsat risiko for at få covid-19.

- Man må gøre sig klart, at den nedsatte risiko er så lille, at man bestemt stadig er i risiko for at få covid-19. Alle uanset blodtype bør derfor stadig følge råd og vejledninger fra myndighederne, siger han.

Studiet baserer sig på såkaldte registerdata fra 2,7 millioner personer i Danmark. De har fået deres blodtyper angivet som patienter i sundhedssystemet.

Viden kan bruges til videre forskning

Ud af de 2,7 millioner er 470.000 blevet screenet for virusset. Heraf er 7400 bekræftet smittede.

Resultaterne fortæller ifølge professor Torben Barington noget om, hvordan virusset trænger ind i kroppen.

Det er dog ikke muligt at sige ud fra studiet, om der er noget i blodet hos folk med type 0, der beskytter bedre mod coronavirus.

- Vi kan bruge den her viden i den videre forskning, fordi resultaterne taler for, at der må være en forklaring i samspillet mellem virus og krop.

Ikke sammenhæng mellem blodtype og sygdomsforløb

- Kan vi få klarlagt de mekanismer, kan vi måske bruge den viden til at forbedre vores behandling i fremtiden til folk med covid-19, siger Torben Barington.

Der er ikke i studiet set nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem personernes blodtype, og hvor alvorligt et sygdomsforløb folk har haft med coronavirus.

Personer har enten blodtypen A, B, AB eller 0. Derudover kan man have såkaldte antigener, som afgør, om man er rhesus positiv eller rhesus negativ.

Undersøgelsens resultater viser dog, at rhesus-systemet ikke spiller en rolle for ens risiko for at få coronavirus.

Andre undersøgelser bakker op

De danske resultater bakker tilsyneladende op om tidligere undersøgelser fra Storbritannien, USA og Kina. Blandt andet udgav amerikanske Harvard Medical School en lignende undersøgelse i juli.

Her viste resultaterne, at personer med blodtyperne B rhesus positiv og AB rhesus positiv oftere testede positive for coronavirus, sammenlignet med dem med blodtype 0.

Der er i det amerikanske studie heller ikke fundet nogen sammenhæng mellem blodtypen og sygdomsforløbets alvor.

